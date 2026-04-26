COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Élisabeth Amalric fut très souvent récompensée par des médailles d’or et d’un prix d’excellence des conservatoires de la ville de Paris.

Gérard Seel fait ses études musicales au Conservatoire National de Région de Strasbourg où il obtient ses premiers prix en orgue.

Organiste titulaire de l’orgue de la cathédrale Sainte-Marie de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, Élisabeth Amalric fut très souvent récompensée par des médailles d’or et d’un prix d’excellence des conservatoires de la ville de Paris. Elle est lauréate du concours d’improvisation du Festival du Comminges.

Gérard Seel fait ses études musicales au Conservatoire National de Région de Strasbourg où il obtient ses premiers prix en orgue. Ensuite, il est chargé de cours en formation musicale dans cet établissement. Nommé professeur d’accompagnement au Conservatoire de Tarbes où il poursuit sa carrière en tant qu’organiste et pianiste. .

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 99 91

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English :

Élisabeth Amalric has received numerous gold medals and a prize for excellence from the conservatories of the city of Paris.

Gérard Seel studied music at the Strasbourg National Regional Conservatory, where he earned his first prizes in organ.

L’événement COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE