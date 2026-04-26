COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon
COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon vendredi 10 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Élisabeth Amalric fut très souvent récompensée par des médailles d’or et d’un prix d’excellence des conservatoires de la ville de Paris.
Gérard Seel fait ses études musicales au Conservatoire National de Région de Strasbourg où il obtient ses premiers prix en orgue.
Organiste titulaire de l’orgue de la cathédrale Sainte-Marie de Saint‐Bertrand‐de‐Comminges, Élisabeth Amalric fut très souvent récompensée par des médailles d’or et d’un prix d’excellence des conservatoires de la ville de Paris. Elle est lauréate du concours d’improvisation du Festival du Comminges.
Gérard Seel fait ses études musicales au Conservatoire National de Région de Strasbourg où il obtient ses premiers prix en orgue. Ensuite, il est chargé de cours en formation musicale dans cet établissement. Nommé professeur d’accompagnement au Conservatoire de Tarbes où il poursuit sa carrière en tant qu’organiste et pianiste. .
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 99 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Élisabeth Amalric has received numerous gold medals and a prize for excellence from the conservatories of the city of Paris.
Gérard Seel studied music at the Strasbourg National Regional Conservatory, where he earned his first prizes in organ.
L’événement COCERT D’ORGUE GÉRARD SEEL & ÉLISABETH AMALRIC Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- LES RDV DU LUCHON FESTIVAL Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 22 juin 2026
- PIÈCE DE THÉÂTRE LA PORTE À CÔTÉ THÉÂTRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon 26 juin 2026
- CYCLOMONTAGNARDE LUCHON-BAYONNE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 27 juin 2026
- LUCHON ANETO TRAIL Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 3 juillet 2026
- CINÉ-RENCONTRE INITIALES BB AVEC BERTRAND BURGALAT Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 3 juillet 2026