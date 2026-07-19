Informations pratiques

Sainte-Eulalie-d’Olt

Cochon grillé au Camping Brise du Lac

217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez déguster un cochon grillé au camping Brise du Lac à Cabanac !

Au menu

Salade gourmande (salade composée et farçou)

Cochon grillé avec gratin dauphinois

Fromage

Dessert

Réservation au 05 65 59 71 46

A 20h30 22 .

217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 71 46

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English :

Come and enjoy a grilled pig at the Brise du Lac campsite in Cabanac!

L’événement Cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)