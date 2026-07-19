Cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt
vendredi 24 juillet 2026 · Sainte-Eulalie-d'Olt
Informations pratiques
Sainte-Eulalie-d’Olt
Cochon grillé au Camping Brise du Lac
217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez déguster un cochon grillé au camping Brise du Lac à Cabanac !
Au menu
Salade gourmande (salade composée et farçou)
Cochon grillé avec gratin dauphinois
Fromage
Dessert
Réservation au 05 65 59 71 46
A 20h30 22 .
217 rue du lac Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 71 46
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English :
Come and enjoy a grilled pig at the Brise du Lac campsite in Cabanac!
L’événement Cochon grillé au Camping Brise du Lac Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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