Cochons d’Inde – Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cochons d’Inde – Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville Mardi 8 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T20:30:00+01:00 – 2026-12-08T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-08T20:30:00+01:00 – 2026-12-08T22:00:00+01:00

Une comédie sociale et absurde sur notre société nourrie à l’administration et aux règles. Un cauchemar kafkaïen qui commence de la manière la plus banale qui soit : un homme entre dans sa banque pour retirer de l’argent… La drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry !

Alain Kraft, un bourgeois d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant « changé de caste ». Entre absurde administratif et lutte de classes, sa journée vire au cauchemar… très réglementé. Une pièce excellente, fine et grinçante !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/125/le_pin_galant/cochon_d_inde »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Une comédie sociale et absurde sur notre société nourrie à l’administration et aux règles. La drôlerie d’une situation irréaliste imaginée par Sébastien Thiéry ! Théâtre Spectacle

Cyril Bruneau