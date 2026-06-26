Informations pratiques

Béziers

COCHONS D’INDE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Une comédie absurde et mordante avec Arnaud Ducret sa banque l’accuse d’avoir enfreint l’ordre des castes.

Arnaud Ducret est à l’affiche de la célèbre comédie de Sébastien Thiéry.

Alain Kraft, quinquagénaire issu d’un milieu modeste, se rend à sa banque pour retirer de l’argent. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement bloque son compte et l’empêche de partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste .

Nommé aux Molières 2026 dans la catégorie meilleure comédie. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : COCHONS D’INDE

A biting, absurd comedy starring Arnaud Ducret: his bank accuses him of violating the caste system.

L’événement COCHONS D’INDE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34