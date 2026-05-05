Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi !, Paris, Paris
Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi !, Paris, Paris jeudi 21 mai 2026.
Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Jeudi 21 mai, 18h30 Paris Paris
Pour postuler : https://job.wiz.bi/9ijP2
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00
Un événement de recrutement est organisé par BNP Paribas à Paris, le jeudi 21 mai afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Conseiller.e en gestion de patrimoine, Conseiller.e clientèle particuliers et Chargé.e d’affaires professionnels
Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/9ijP2
Les places sont limitées, ne tardez pas !
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Décrochez un emploi !
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