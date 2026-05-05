Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi !, Paris, Paris

Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Jeudi 21 mai, 18h30 Paris Paris

Pour postuler : https://job.wiz.bi/9ijP2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:30:00+02:00

Un événement de recrutement est organisé par BNP Paribas à Paris, le jeudi 21 mai afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Conseiller.e en gestion de patrimoine, Conseiller.e clientèle particuliers et Chargé.e d’affaires professionnels

Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/9ijP2

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Paris Paris Paris 75000 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://job.wiz.bi/9ijP2 »}] [{« link »: « https://job.wiz.bi/9ijP2 »}]

Décrochez un emploi !