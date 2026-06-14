Coco l’escargot et le jour sans nuit au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 27 juillet 2026.

Coco, un

escargot débordant d’idées qui a des petits soucis avec le dodo, invite ses

amis pour un concert au ukulélé. Objectif : fêter le jour sans nuit jusqu’au

bout du jour !

Mais tout

va-t-il se dérouler comme notre petit coco l’a rêvé ?

A coups de

génie, de chansons improvisées, de poésies éphémères et de boutades, notre Coco

nous emmène dans son univers et nous partage ses émotions.

#Personnageattachantquinapassalanguedanssapoche

Viens partager

ce moment de concert avec lui et faire la fête !

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Auteur &

Mise en scène : Cédric Ingard

Interprète : Raphaëlle Morin

Musique :

Florence Deplanque, Thalia Le Priellec

Costume :

Bénédicte Poirier

Scénographie :

Julie D’Herbès

Coco l’escargot t’invite à son concert au ukulélé pour la fête du jour sans nuit ! Un spectacle mêlant théâtre et musique pour les enfants de 3 à 8 ans.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 16h30 à 17h20

Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 14h30 à 15h20

payant

De 5 à 9 euros.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T20:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T14:30:00+02:00_2026-07-27T15:20:00+02:00;2026-07-29T14:30:00+02:00_2026-07-29T15:20:00+02:00;2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:20:00+02:00;2026-07-31T16:30:00+02:00_2026-07-31T17:20:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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