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Coco l’escargot et le jour sans nuit au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris

Coco l’escargot et le jour sans nuit au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris

Coco l’escargot et le jour sans nuit au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Darius Milhaud

Adresse : 80, allée Darius Milhaud

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : <p>De 5 à 9 euros.</p>

Coco, un
escargot débordant d’idées qui a des petits soucis avec le dodo, invite ses
amis pour un concert au ukulélé. Objectif : fêter le jour sans nuit jusqu’au
bout du jour !

Mais tout
va-t-il se dérouler comme notre petit coco l’a rêvé ?

A coups de
génie, de chansons improvisées, de poésies éphémères et de boutades, notre Coco
nous emmène dans son univers et nous partage ses émotions.

#Personnageattachantquinapassalanguedanssapoche

Viens partager
ce moment de concert avec lui et faire la fête !

Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la
Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l'été des p'tits futés
Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Auteur &
Mise en scène : Cédric Ingard

Interprète : Raphaëlle Morin

Musique :
Florence Deplanque, Thalia Le Priellec

Costume :
Bénédicte Poirier

Scénographie :
Julie D’Herbès

Coco l’escargot t’invite à son concert au ukulélé pour la fête du jour sans nuit ! Un spectacle mêlant théâtre et musique pour les enfants de 3 à 8 ans.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 16h30 à 17h20
Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 14h30 à 15h20
payant

De 5 à 9 euros.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T20:20:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T14:30:00+02:00_2026-07-27T15:20:00+02:00;2026-07-29T14:30:00+02:00_2026-07-29T15:20:00+02:00;2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:20:00+02:00;2026-07-31T16:30:00+02:00_2026-07-31T17:20:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud  75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/


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