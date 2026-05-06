Cocorico Maison des Arts Allonnes
Cocorico Maison des Arts Allonnes mardi 30 juin 2026.
Allonnes
Cocorico
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Comédie de Julien Hervé. Avec Christian Clavier, Marianne Denicourt, Didier Bourdon. Durée 1h 31min.
Comédie de Julien Hervé.
Avec Christian Clavier, Marianne Denicourt, Didier Bourdon. Durée 1h 31min. Tout public
Synopsis
Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! .
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00
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English :
Comedy by Julien Hervé. With Christian Clavier, Marianne Denicourt, Didier Bourdon. Running time: 1h 31min.
L’événement Cocorico Allonnes a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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