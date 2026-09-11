Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre, Musée du Compagnonnage, Tours

Informations pratiques

Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre 19 et 20 septembre Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !

Les cocottes seront distribuées gratuitement au public à l’accueil du musée.

Musée du Compagnonnage 8 Rue Nationale, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247216220 https://musees.tours.fr L’ancienne abbaye forme un ensemble complet de bâtiments comprenant l’église abbatiale, le bâtiment Est renfermant une salle capitulaire voûtée surmontée d’un dortoir, les bâtiments nord renfermant des dépendances et les anciens celliers voûtés occupant la face ouest. Le cloître entourant la cour carrée formée par ces bâtiments, a disparu. Tram A – arrêt Portes de Loire.

Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !

©ADT Touraine, J-C Coutand