CŒUR DE PIRATE, Versailles Palais des Congrès, Versailles

CŒUR DE PIRATE Vendredi 4 décembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 59€ | Plein : 49€ | Plein : 39€ | Adhérent : 50.15€ | Adhérent : 41.65€ | Adhérent : 33.15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

Depuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés. À la carrière fulgurante, elle séduit comme elle surprend, encore et toujours.

Avec sa voix intime et affilée ainsi que quelque voile énigmatique la recouvrant, l’autrice-compositrice-interprète élabore ses pièces avec un souci de joaillière, capable de morceaux subtils au piano aussi bien que d’envolées disco. Cumulant une demi-douzaine d’albums célébrés qu’elle a présentés devant nombre de salles combles au Québec, en France et aux États-Unis, elle officie aussi, depuis 2021, en tant que présidente et directrice artistique de la maison de disques Bravo musique et talents.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.clameurs-events.com/agenda/47-COEUR-DE-PIRATE?session=47 »}]

Depuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés. À la carrière fulgurante, elle s … Concert