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Cœur sauvage. Sonia Gomes Palais de Tokyo Paris

mercredi 21 octobre 2026 · Palais de Tokyo · Paris

Cœur sauvage. Sonia Gomes Palais de Tokyo Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
dimanche 14 février 2027
Lieu
Palais de Tokyo
Adresse
13 Avenue du Président Wilson
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 9 à 13 euros.</p>

La pratique de Sonia Gomes s’inscrit dans son héritage afro-brésilien et repose sur l’usage de textiles usagés, qu’elle métamorphose en sculptures aux formes quasi organiques. Nourrie par des récits et des rituels transmis de génération en génération, son œuvre fait du textile un langage de soin, de mémoire et de résistance. Entre art et artisanat, elle explore les liens entre histoires individuelles et collectives, révélant la charge émotionnelle des objets. Au Palais de Tokyo, une sélection d’œuvres des vingt dernières années dialogue avec l’architecture du lieu.

Sonia Gomes transforme des textiles, porteurs de mémoire et d’histoires, en sculptures quasi-organiques. Nourrie par son héritage afro-brésilien, son œuvre tisse des récits sensibles, à la fois intimes et collectifs.
Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :
jeudi
de 12h00 à 00h00
lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 22h00
payant

De 9 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T15:00:00+02:00
fin : 2027-02-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-21T12:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00;2026-10-22T12:00:00+02:00_2026-10-22T00:00:00+02:00;2026-10-23T12:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-24T12:00:00+02:00_2026-10-24T22:00:00+02:00;2026-10-25T12:00:00+02:00_2026-10-25T22:00:00+02:00;2026-10-26T12:00:00+02:00_2026-10-26T22:00:00+02:00;2026-10-28T12:00:00+02:00_2026-10-28T22:00:00+02:00;2026-10-29T12:00:00+02:00_2026-10-29T00:00:00+02:00;2026-10-30T12:00:00+02:00_2026-10-30T22:00:00+02:00;2026-10-31T12:00:00+02:00_2026-10-31T22:00:00+02:00;2026-11-01T12:00:00+02:00_2026-11-01T22:00:00+02:00;2026-11-02T12:00:00+02:00_2026-11-02T22:00:00+02:00;2026-11-04T12:00:00+02:00_2026-11-04T22:00:00+02:00;2026-11-05T12:00:00+02:00_2026-11-05T00:00:00+02:00;2026-11-06T12:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-07T12:00:00+02:00_2026-11-07T22:00:00+02:00;2026-11-08T12:00:00+02:00_2026-11-08T22:00:00+02:00;2026-11-09T12:00:00+02:00_2026-11-09T22:00:00+02:00;2026-11-11T12:00:00+02:00_2026-11-11T22:00:00+02:00;2026-11-12T12:00:00+02:00_2026-11-12T00:00:00+02:00;2026-11-13T12:00:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-14T12:00:00+02:00_2026-11-14T22:00:00+02:00;2026-11-15T12:00:00+02:00_2026-11-15T22:00:00+02:00;2026-11-16T12:00:00+02:00_2026-11-16T22:00:00+02:00;2026-11-18T12:00:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00;2026-11-19T12:00:00+02:00_2026-11-19T00:00:00+02:00;2026-11-20T12:00:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-21T12:00:00+02:00_2026-11-21T22:00:00+02:00;2026-11-22T12:00:00+02:00_2026-11-22T22:00:00+02:00;2026-11-23T12:00:00+02:00_2026-11-23T22:00:00+02:00;2026-11-25T12:00:00+02:00_2026-11-25T22:00:00+02:00;2026-11-26T12:00:00+02:00_2026-11-26T00:00:00+02:00;2026-11-27T12:00:00+02:00_2026-11-27T22:00:00+02:00;2026-11-28T12:00:00+02:00_2026-11-28T22:00:00+02:00;2026-11-29T12:00:00+02:00_2026-11-29T22:00:00+02:00;2026-11-30T12:00:00+02:00_2026-11-30T22:00:00+02:00;2026-12-02T12:00:00+02:00_2026-12-02T22:00:00+02:00;2026-12-03T12:00:00+02:00_2026-12-03T00:00:00+02:00;2026-12-04T12:00:00+02:00_2026-12-04T22:00:00+02:00;2026-12-05T12:00:00+02:00_2026-12-05T22:00:00+02:00;2026-12-06T12:00:00+02:00_2026-12-06T22:00:00+02:00;2026-12-07T12:00:00+02:00_2026-12-07T22:00:00+02:00;2026-12-09T12:00:00+02:00_2026-12-09T22:00:00+02:00;2026-12-10T12:00:00+02:00_2026-12-10T00:00:00+02:00;2026-12-11T12:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00;2026-12-12T12:00:00+02:00_2026-12-12T22:00:00+02:00;2026-12-13T12:00:00+02:00_2026-12-13T22:00:00+02:00;2026-12-14T12:00:00+02:00_2026-12-14T22:00:00+02:00;2026-12-16T12:00:00+02:00_2026-12-16T22:00:00+02:00;2026-12-17T12:00:00+02:00_2026-12-17T00:00:00+02:00;2026-12-18T12:00:00+02:00_2026-12-18T22:00:00+02:00;2026-12-19T12:00:00+02:00_2026-12-19T22:00:00+02:00;2026-12-20T12:00:00+02:00_2026-12-20T22:00:00+02:00;2026-12-21T12:00:00+02:00_2026-12-21T22:00:00+02:00;2026-12-23T12:00:00+02:00_2026-12-23T22:00:00+02:00;2026-12-24T12:00:00+02:00_2026-12-24T00:00:00+02:00;2026-12-25T12:00:00+02:00_2026-12-25T22:00:00+02:00;2026-12-26T12:00:00+02:00_2026-12-26T22:00:00+02:00;2026-12-27T12:00:00+02:00_2026-12-27T22:00:00+02:00;2026-12-28T12:00:00+02:00_2026-12-28T22:00:00+02:00;2026-12-30T12:00:00+02:00_2026-12-30T22:00:00+02:00;2026-12-31T12:00:00+02:00_2026-12-31T00:00:00+02:00;2027-01-01T12:00:00+02:00_2027-01-01T22:00:00+02:00;2027-01-02T12:00:00+02:00_2027-01-02T22:00:00+02:00;2027-01-03T12:00:00+02:00_2027-01-03T22:00:00+02:00;2027-01-04T12:00:00+02:00_2027-01-04T22:00:00+02:00;2027-01-06T12:00:00+02:00_2027-01-06T22:00:00+02:00;2027-01-07T12:00:00+02:00_2027-01-07T00:00:00+02:00;2027-01-08T12:00:00+02:00_2027-01-08T22:00:00+02:00;2027-01-09T12:00:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00;2027-01-10T12:00:00+02:00_2027-01-10T22:00:00+02:00;2027-01-11T12:00:00+02:00_2027-01-11T22:00:00+02:00;2027-01-13T12:00:00+02:00_2027-01-13T22:00:00+02:00;2027-01-14T12:00:00+02:00_2027-01-14T00:00:00+02:00;2027-01-15T12:00:00+02:00_2027-01-15T22:00:00+02:00;2027-01-16T12:00:00+02:00_2027-01-16T22:00:00+02:00;2027-01-17T12:00:00+02:00_2027-01-17T22:00:00+02:00;2027-01-18T12:00:00+02:00_2027-01-18T22:00:00+02:00;2027-01-20T12:00:00+02:00_2027-01-20T22:00:00+02:00;2027-01-21T12:00:00+02:00_2027-01-21T00:00:00+02:00;2027-01-22T12:00:00+02:00_2027-01-22T22:00:00+02:00;2027-01-23T12:00:00+02:00_2027-01-23T22:00:00+02:00;2027-01-24T12:00:00+02:00_2027-01-24T22:00:00+02:00;2027-01-25T12:00:00+02:00_2027-01-25T22:00:00+02:00;2027-01-27T12:00:00+02:00_2027-01-27T22:00:00+02:00;2027-01-28T12:00:00+02:00_2027-01-28T00:00:00+02:00;2027-01-29T12:00:00+02:00_2027-01-29T22:00:00+02:00;2027-01-30T12:00:00+02:00_2027-01-30T22:00:00+02:00;2027-01-31T12:00:00+02:00_2027-01-31T22:00:00+02:00;2027-02-01T12:00:00+02:00_2027-02-01T22:00:00+02:00;2027-02-03T12:00:00+02:00_2027-02-03T22:00:00+02:00;2027-02-04T12:00:00+02:00_2027-02-04T00:00:00+02:00;2027-02-05T12:00:00+02:00_2027-02-05T22:00:00+02:00;2027-02-06T12:00:00+02:00_2027-02-06T22:00:00+02:00;2027-02-07T12:00:00+02:00_2027-02-07T22:00:00+02:00;2027-02-08T12:00:00+02:00_2027-02-08T22:00:00+02:00;2027-02-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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson  75116 Paris


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