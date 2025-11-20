Col’Attitude Lac Blanc Col du Calvaire Col du Louschbach Orbey

Col’Attitude Lac Blanc Col du Calvaire Col du Louschbach

Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-07

Montée vers le col du Calvaire (depuis Orbey croisement Basses Huttes/Pairis) ou le col du Louschbach (depuis Plainfaing CDHV), sur routes réservées aux cyclistes.

Les amoureux de la petite reine ont rendez-vous dimanche 7 juin 2026 de 8h à 12h pour une nouvelle édition de Col’Attitude, avec deux départs possibles cette année Orbey ou Plainfaing !

Col’Attitude, késako ?

Inspirée des opérations Cols Réservés des Alpes, cette manifestation permet aux cyclistes de gravir les cols mythiques des Vosges en toute sécurité, le temps d’une matinée sans voiture. Lancée en 2022 à l’initiative de Massif des Vosges et Alsace Destination Tourisme, l’événement revient en force avec plusieurs éditions prévues entre juin et septembre 2026.

Le 7 juin, c’est la montée vers la station du Lac Blanc qui sera à l’honneur. Deux itinéraires sans circulation automobile seront proposés

Depuis Orbey une montée de 10 km jusqu’au Col du Calvaire, avec 580 m de dénivelé, sur un parcours magnifique entre pâturages et panoramas sur le Pays Welche. L’ascension vous mènera au Lac Blanc, niché dans un somptueux cirque glaciaire, à 1144 m d’altitude.

Depuis Plainfaing une montée de 12 km via le Col du Louschbach, avec 436 m de dénivelé, dans une ambiance plus forestière et sauvage. Ce versant vous offre une alternative paisible et nature pour atteindre également le Lac Blanc.

À noter pour rejoindre Plainfaing à vélo, la Route des Crêtes jusqu’au Col de la Schlucht sera également réservée aux cyclistes. En revanche, le tronçon entre le Col de la Schlucht et Plainfaing via Le Valtin restera une route ouverte à la circulation vigilance recommandée.

L’événement est gratuit, sans inscription, et ouvert à tous types de vélos route, VTT, gravel, musculaire ou électrique. Laissez-vous porter par la magie des sommets vosgiens… à votre rythme !

Événement organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg, le Syndicat Mixte du Lac Blanc, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 0 .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Ascent to Col du Calvaire (from Orbey ? Basses Huttes/Pairis junction) or Col du Louschbach (from Plainfaing ? CDHV), on roads reserved for cyclists.

German :

Aufstieg zum Col du Calvaire (von Orbey? Kreuzung Basses Huttes/Pairis) oder zum Col du Louschbach (von Plainfaing? CDHV), auf für Radfahrer reservierten Straßen.

Italiano :

Salita al Col du Calvaire (da Orbey ? bivio Basses Huttes/Pairis) o al Col du Louschbach (da Plainfaing ? CDHV), su strade riservate ai ciclisti.

Espanol :

Subida al Col du Calvaire (desde Orbey ? cruce Basses Huttes/Pairis) o al Col du Louschbach (desde Plainfaing ? CDHV), por carreteras reservadas a los ciclistas.

