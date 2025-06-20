COLDPLAY by LIVEPLAY Le Touquet-Paris-Plage

COLDPLAY by LIVEPLAY

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l'Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le show événement à ne pas manquer !

Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !

Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial.

Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les coeurs, toutes générations confondues.

LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle. Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.

Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au coeur d’un concert de Coldplay.

Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare. .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

The event show you don’t want to miss!

German :

Das Show-Event, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Questo è lo spettacolo da non perdere!

Espanol :

Este es el espectáculo que no querrá perderse

