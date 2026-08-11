Colette, l’incorrigible besoin d’écrire Âne Vert Théâtre Fontainebleau
samedi 21 novembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Colette, l’incorrigible besoin d’écrire
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Colette, L’incorrigible besoin d’écrire, de Nathalie Prokhoris, d’après les écrits de Colette, Compagnie Trois Six Neuf.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : Colette: The Irresistible Urge to Write
Colette, The Irresistible Urge to Write , by Nathalie Prokhoris, based on the writings of Colette, Compagnie Trois Six Neuf.
L’événement Colette, l’incorrigible besoin d’écrire Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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