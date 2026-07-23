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Coline Rio Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 9 avril 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Coline Rio Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 9 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 22 à 5€

Autrice, compositrice et interprète, Coline Rio revient avec son deuxième album Maison, et affirme sa place dans le paysage de la scène musicale française.
Entre acoustique et électro, chanson française et chanson folk, ses textes mettent des mots sur ses maux, sur l’amour, sur ses valeurs humaines…

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