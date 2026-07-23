AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Coline Rio Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 9 avril 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Autrice, compositrice et interprète, Coline Rio revient avec son deuxième album Maison, et affirme sa place dans le paysage de la scène musicale française.
Entre acoustique et électro, chanson française et chanson folk, ses textes mettent des mots sur ses maux, sur l’amour, sur ses valeurs humaines…
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