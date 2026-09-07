Collecte d’archives et de témoignages, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers

Informations pratiques

Collecte d’archives et de témoignages 19 et 20 septembre Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les témoins de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah disparaissent les uns après les autres. Leur mémoire est un patrimoine fragile que le Mémorial de la Shoah a pour mission de préserver et de transmettre.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe de la Gare de Pithiviers propose aux habitants du territoire de venir témoigner de leur vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez également déposer les originaux ou les copies des documents ou objets que vous avez conservés de cette période afin de contribuer vous aussi à la transmission de l’histoire et de la mémoire.

Nous vous attendons nombreux !

Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 72 92 02 https://gare-de-pithiviers.memorialdelashoah.org/

Les témoins de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah disparaissent les uns après les autres.

© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah