Informations pratiques

Pithiviers

JEP Visite express de la Collégiale Saint-Georges.

1 Rue Abbé Regnard Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en 30 min la Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, témoin unique de l’architecture médiévale, avec sa tour imposante, ses travées romanes et sa crypte partiellement exhumée.

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine sur me thème patrimoine en péril , l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais vous invite à (re)découvrir la Collégiale Saint-Georges à Pithiviers. Fondée au XIᵉ siècle et reconstruite au fil des années, cette église discrète mais remarquable offre un aperçu unique de l’architecture médiévale. En seulement 30 minutes, laissez-vous guider à travers ses travées romanes et sa crypte partiellement exhumée, et plongez dans l’histoire locale en découvrant l’essentiel de ce monument historique, notamment de sa préservation. .

1 Rue Abbé Regnard Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 05 contact@grandpithiverais.fr

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English :

During the European Heritage Days, take 30 minutes to discover the Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, a unique example of medieval architecture, with its imposing tower, Romanesque bays and partially exhumed crypt.

L’événement JEP Visite express de la Collégiale Saint-Georges. Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GRAND PITHIVERAIS