Visite guidée en famille Spirou dans la tourmente de la Shoah Pithiviers
mercredi 9 septembre 2026 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
Visite guidée en famille Spirou dans la tourmente de la Shoah
1 Place de la Gare Pithiviers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-11-18 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-30 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-09 2026-12-16
Une visite interactive pour découvrir la Shoah à travers la bande dessinée.
Destinée aux enfants à partir de 10 ans et à leur famille, cette visite de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah permet de découvrir la vie quotidienne sous l’occupation et de retracer le destin des Juifs de Belgique à travers la figure de Spirou. Un temps d’activité sera proposé au cours de la visite. .
1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org
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English :
An interactive tour to learn about the Holocaust through comic books.
L’événement Visite guidée en famille Spirou dans la tourmente de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45
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