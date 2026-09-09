Informations pratiques

Pithiviers

Visite guidée en famille Spirou dans la tourmente de la Shoah

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-30 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-09 2026-12-16

Une visite interactive pour découvrir la Shoah à travers la bande dessinée.

Destinée aux enfants à partir de 10 ans et à leur famille, cette visite de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah permet de découvrir la vie quotidienne sous l’occupation et de retracer le destin des Juifs de Belgique à travers la figure de Spirou. Un temps d’activité sera proposé au cours de la visite. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

An interactive tour to learn about the Holocaust through comic books.

L’événement Visite guidée en famille Spirou dans la tourmente de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45