Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Quai d’Orsay

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 20:30:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Plongez dans les coulisses du pouvoir avec la comédie Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier. Retrouvez Thierry Lhermitte et Niels Arestrup, couronné par un César, pour un coup d’envoi hilarant du ciné-club au Mail à Pithiviers. Amateurs de cinéma et d’humour mordant, ne manquez pas ce rendez-vous !

Ouvrez la saison du ciné-club au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais avec Quai d’Orsay , le chef-d’œuvre comique de Bertrand Tavernier !

Portée par un Thierry Lhermitte volcanique en ministre des Affaires étrangères et un Niels Arestrup magistral (récompensé par le César du meilleur second rôle), cette satire rythmé explore avec piquant les arcanes de la politique et de la diplomatie française.

Suivez le quotidien mouvementé d’un jeune plume chargé d’écrire les discours ministériels au milieu du chaos poétique du Quai d’Orsay.

Une comédie fine, jubilatoire et captivante, idéale pour vibrer au rythme du 7e art.

Préparez-vous à rire et à vous émerveiller sur grand écran rejoignez-nous à Pithiviers pour partager ce moment cinématographique d’exception ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Take a look behind the scenes of power with Bertrand Tavernier’s comedy *Quai d’Orsay*. Featuring Thierry Lhermitte and César Award-winning Niels Arestrup, this film marks a hilarious kickoff for the film club at Le Mail in Pithiviers. If you love movies and biting humor, don’t miss this event!

L’événement PFSC Quai d’Orsay Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS