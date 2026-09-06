Informations pratiques

Pithiviers

Visite guidée de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2027-04-04 15:45:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06 2027-01-03 2027-02-07 2027-03-07 2027-04-04 2027-05-02 2027-06-06

Un guide vous accompagne dans l’exposition permanente de la Gare de Pithiviers.

Au cours d’une visite d’1h15 vous découvrirez l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1943, près de 8 100 Juifs ont été déportés depuis le Loiret vers Auschwitz-Birkenau en Pologne, dans le cadre du génocide organisé par les nazis. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

A guide will accompany you through the permanent exhibition at the Pithiviers Train Station.

L’événement Visite guidée de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45