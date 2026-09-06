Visite guidée de la Gare de Pithiviers Mémorial de la Shoah Pithiviers
dimanche 4 octobre 2026 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
Visite guidée de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah
1 Place de la Gare Pithiviers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2027-04-04 15:45:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-08 2026-12-06 2027-01-03 2027-02-07 2027-03-07 2027-04-04 2027-05-02 2027-06-06
Un guide vous accompagne dans l’exposition permanente de la Gare de Pithiviers.
Au cours d’une visite d’1h15 vous découvrirez l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1943, près de 8 100 Juifs ont été déportés depuis le Loiret vers Auschwitz-Birkenau en Pologne, dans le cadre du génocide organisé par les nazis. .
1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guide will accompany you through the permanent exhibition at the Pithiviers Train Station.
L’événement Visite guidée de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-11 par ADRT45
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- Exposition temporaire La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi Survivre, témoigner, juger (1944-1948) Pithiviers 19 septembre 2026
- Journées européénes du patrimoine au jardin personnel d’André Eve Pithiviers 19 septembre 2026
- Visite express, Collégiale Saint-Georges, Pithiviers 19 septembre 2026
- Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces, Jardin personnel d’André Eve, Pithiviers 19 septembre 2026
- Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers 19 septembre 2026