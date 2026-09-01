Découverte de la Gare de Pithiviers Mémorial de la Shoah Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
Découverte de la Gare de Pithiviers Mémorial de la Shoah
Place de la Gare Pithiviers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez librement la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Entre 1941 et 1943, près de 16 000 Juifs ont été internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, d’où sont partis 8 convois de déportation vers Auschwitz-Birkenau. Une muséographie inédite entre histoire et mémoire. .
Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org
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English :
Come explore the Pithiviers Train Station—a museum and Holocaust memorial—at your leisure during European Heritage Days.
L’événement Découverte de la Gare de Pithiviers Mémorial de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45
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