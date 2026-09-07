Visite express, Collégiale Saint-Georges, Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Georges · Pithiviers
Informations pratiques
Visite express Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Collégiale Saint-Georges Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Découvrez en 30 minutes l’histoire fascinante de la collégiale Saint-Georges, érigée par Dame Héloïse. Admirez son architecture remarquable et laissez-vous transporter à travers les siècles, au cœur d’un lieu riche en patrimoine et en émotions. Une visite rapide, intense et captivante, parfaite pour les curieux souhaitant explorer l’art et l’histoire locale sans perdre de temps.
Collégiale Saint-Georges 1 rue Abbé-Regnard, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}]
Découvrez en 30 minutes l’histoire fascinante de la collégiale Saint-Georges, érigée par Dame Héloïse. Admirez son architecture remarquable et laissez-vous transporter à travers les siècles, au cœur…
DTMC / Office de Tourisme du Grand Pithiverais
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- PFSC Quai d’Orsay Pithiviers 14 septembre 2026
- JEP Visite express de la Collégiale Saint-Georges. Pithiviers 19 septembre 2026
- Découverte de la Gare de Pithiviers Mémorial de la Shoah Pithiviers 19 septembre 2026
- Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces, Jardin personnel d’André Eve, Pithiviers 19 septembre 2026
- Musée du tramway de Pithiviers, Musée des Transports, Pithiviers 19 septembre 2026