COLLECTE DE DÉCHETS CITOYENNE AVEC SURFRIDER FOUNDATION Base nautique de Mazerolles Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

COLLECTE DE DÉCHETS CITOYENNE AVEC SURFRIDER FOUNDATION

Base nautique de Mazerolles 660 La Pièce de l’Île Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Objectif cibler les mégots de cigarette, un déchet toxique qui pollue durablement l’environnement et les milieux aquatiques

Le 9 mai 2026, à l’occasion du Nantes Open Wat’Erdre, nous sommes fiers de nous associer à cet événement engagé en organisant une collecte de déchets citoyenne en parallèle de cette grande aventure sportive.

Parce que protéger l’eau commence aussi sur la terre, cette action aura un focus particulier sur les mégots de cigarette, parmi les déchets les plus retrouvés dans l’environnement et particulièrement nocifs pour les milieux aquatiques.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre du programme Retrace de Surfrider Foundation ramasser, caractériser et transformer les données collectées en preuves concrètes pour faire évoluer les pratiques et les lois.

Ensemble, participants, bénévoles, nageurs et citoyens pourront agir concrètement pour préserver l’Erdre et ses berges.

Au programme

– ramassage des mégots de cigarette

– tri et caractérisation des mégots collectés

– sensibilisation à la pollution de l’eau

Un mégot pollue jusqu’à 1000 litres d’eau. Ne les laissons pas atteindre l’Erdre !

Devenez un acteur du changement dès votre porte d’entrée attrapez une bouteille plastique usagée et transformez-la en collecteur nomade.

Rapportez-nous vos récoltes au stand Surfrider

On vous attend nombreux !

Chaque mégot ramassé compte. Chaque donnée collectée aussi.

Le 9 mai, nageons plus loin… et agissons plus fort.

Tout public

Gratuit .

Base nautique de Mazerolles 660 La Pièce de l’Île Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Objective: target cigarette butts, a toxic waste product that pollutes the environment and aquatic environments over the long term

L’événement COLLECTE DE DÉCHETS CITOYENNE AVEC SURFRIDER FOUNDATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays Erdre Canal Forêt