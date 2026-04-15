Collecte de don du sang, Salle Nantes Erdre, Nantes
Collecte de don du sang, Salle Nantes Erdre, Nantes vendredi 17 avril 2026.
Collecte de don du sang Vendredi 17 avril, 16h00 Salle Nantes Erdre Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00
Si vous Etes en forme, venez donner son sang suivi d’une collation dans une ambiance accueillante à la salle Nantes Erdre. Il suffit d’une petite heure pour de grands bénéfices aux personnes qui en ont besoin.
Salle Nantes Erdre 251 route de St Joseph 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr »}]
Collecte de don de sang organisée par l’Etablissement du sang Don Sang
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