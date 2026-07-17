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Collecte de la Banque Alimentaire, Mairie, Lezennes

vendredi 20 novembre 2026 · Mairie · Lezennes

Collecte de la Banque Alimentaire, Mairie, Lezennes

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
1, place de la République 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord

Collecte de la Banque Alimentaire 20 et 21 novembre Mairie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T08:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T08:30:00+01:00 – 2026-11-21T17:30:00+01:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Dans les écoles et à la mairie

Visuel : Canva

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