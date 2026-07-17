Collecte de la Banque Alimentaire, Mairie, Lezennes

Informations pratiques

Collecte de la Banque Alimentaire 20 et 21 novembre Mairie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T08:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T08:30:00+01:00 – 2026-11-21T17:30:00+01:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Dans les écoles et à la mairie

Visuel : Canva