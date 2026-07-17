AGENDA · Lezennes
Collecte de la Banque Alimentaire, Mairie, Lezennes
vendredi 20 novembre 2026 · Mairie · Lezennes
Informations pratiques
Collecte de la Banque Alimentaire 20 et 21 novembre Mairie Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T08:30:00+01:00 – 2026-11-20T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T08:30:00+01:00 – 2026-11-21T17:30:00+01:00
Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Dans les écoles et à la mairie
Visuel : Canva
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