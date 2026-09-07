Collecte de photographies anciennes, Archives départementales de la Creuse, Guéret

Informations pratiques

Collecte de photographies anciennes Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de la Creuse Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de la Creuse organisent une collecte de clichés amateurs ou professionnels (photographies de classe, de groupe, de famille…) en lien avec notre département.

Rendez-vous le samedi 19 septembre de 14h à 18h.

Pour cela, nous vous proposons :

Soit de nous les déposer et de les céder aux archives

Soit de nous autoriser à les numériser. La numérisation est évidemment gratuite.

Pour plus de renseignements : archives@creuse.fr // 05 44 30 26 50

Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt, 23000 Guéret, France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0544302650 http://archives.creuse.fr [{« link »: « mailto:archives@creuse.fr »}]

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de la Creuse organisent **une collecte de clichés amateurs ou professionnels** (photographies de classe, de groupe, de en…

©Archives départementales de la Creuse