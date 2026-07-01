Conférence « Diversité floristique du Grand Guéret : flore commune et flore remarquable au cœur des 25 communes du territoire », Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, Guéret

Informations pratiques

Conférence « Diversité floristique du Grand Guéret : flore commune et flore remarquable au cœur des 25 communes du territoire » Samedi 12 septembre, 15h00 Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

En 2025, le Grand Guéret a lancé un inventaire intercommunal de la biodiversité (ABC du Grand Guéret) à l’échelle des 25 communes qui composent l’agglomération. C’est dans ce cadre que le Conservatoire botanique national du Massif central mène depuis 2026 des inventaires floristiques sur l’ensemble de ce territoire. Nous vous proposons une immersion dans la richesse végétale du Grand Guéret, entre flore du quotidien et espèces d’exception avec des focus sur des sites emblématiques qui révèlent toute la singularité botanique de ce territoire creusois.

Tout public.

Gratuit.

Lieu : Auditorium de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, 8 avenue Fayolle à Guéret.

Durée : 30 minutes

Animation proposée en partenariat avec l’Agglo du Grand Guéret.

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « nathalie.maillet@cbnmc.fr »}]

Une conférence pour découvrir la richesse des plantes sauvages de l’agglomération du Grand Guéret proposée par le CBNMC, dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité du Grand Guéret.

© Hélène Remangeon, Grand Guéret