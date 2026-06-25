Informations pratiques

Guéret

Chabrières en fête !

Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Plongez au cœur de la forêt de Chabrières les 12 et 13 septembre 2026 et vivez un week-end rempli de magie !

Chabrières en fête c’est 2 jours de créativité, de convivialité et d’évasion où se mêlent ateliers surprenants et animations uniques. Que vous soyez petit ou grand c’est le rendez-vous incontournable pour vivre une parenthèse enchantée au cœur de la nature. Rendez-vous en forêt de Chabrières (Parking Pierre la Grosle), à Guéret (23000), pour un weekend inoubliable ! Spectacle Symphonie lumineuse et sonore le 12 septembre à 19h30. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine creuse-animation23@orange.fr

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English : Chabrières en fête !

L’événement Chabrières en fête ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Grand Guéret