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Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret

Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret

Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Multimédia

Adresse : Avenue Fayolle

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Guéret

Animation Diversité floristique du Grand Guéret

Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Conférence par le Conservatoire botanique national du Massif Central.   .

Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48  developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

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English : Animation Diversité floristique du Grand Guéret

L’événement Animation Diversité floristique du Grand Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret

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