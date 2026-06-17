Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret
Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 12 septembre 2026.
Guéret
Animation Diversité floristique du Grand Guéret
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Conférence par le Conservatoire botanique national du Massif Central. .
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
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English : Animation Diversité floristique du Grand Guéret
L’événement Animation Diversité floristique du Grand Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret
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