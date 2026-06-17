Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret

Guéret

Animation Diversité floristique du Grand Guéret

Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Conférence par le Conservatoire botanique national du Massif Central. .

Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Diversité floristique du Grand Guéret

L’événement Animation Diversité floristique du Grand Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret