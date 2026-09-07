UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cintegabelle

Collecte de sang Cintegabelle, salle des fêtes, Cintegabelle

vendredi 11 septembre 2026 · salle des fêtes · Cintegabelle

Collecte de sang Cintegabelle, salle des fêtes, Cintegabelle

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
salle des fêtes
Adresse
rue escoussières, 31550 Cintegabelle
Ville
31550 Cintegabelle
Département
Haute-Garonne

Collecte de sang Cintegabelle Vendredi 11 septembre, 14h30 salle des fêtes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

salle des fêtes rue escoussières, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie
Avec ou sans rendez-vous Un don de sang = un geste simple qui peut sauver jusqu’à 3 vies ! Alors, à vos agendas et rendez-vous en septembre ! On compte sur vous ! Don du sang

EFS

À voir aussi à Cintegabelle (Haute-Garonne)