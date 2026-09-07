Collecte de sang Cintegabelle, salle des fêtes, Cintegabelle

Informations pratiques

Collecte de sang Cintegabelle Vendredi 11 septembre, 14h30 salle des fêtes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

salle des fêtes rue escoussières, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Avec ou sans rendez-vous Un don de sang = un geste simple qui peut sauver jusqu’à 3 vies ! Alors, à vos agendas et rendez-vous en septembre ! On compte sur vous ! Don du sang

EFS