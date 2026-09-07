AGENDA · Cintegabelle
Collecte de sang Cintegabelle, salle des fêtes, Cintegabelle
vendredi 11 septembre 2026 · salle des fêtes · Cintegabelle
Informations pratiques
Collecte de sang Cintegabelle Vendredi 11 septembre, 14h30 salle des fêtes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T14:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
salle des fêtes rue escoussières, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie
Avec ou sans rendez-vous Un don de sang = un geste simple qui peut sauver jusqu’à 3 vies ! Alors, à vos agendas et rendez-vous en septembre ! On compte sur vous ! Don du sang
EFS
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