Collecte de sang Rue de la corvée Ornans
mardi 7 juillet 2026 · Rue de la corvée · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Collecte de sang
Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
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Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Ornans a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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