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AGENDA · Ornans

Collecte de sang Rue de la corvée Ornans

mardi 7 juillet 2026 · Rue de la corvée · Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de la corvée
Adresse
Centre d'Animation et de Loisirs
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif

Ornans

Collecte de sang

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Don du sang sur Ornans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.   .

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Ornans a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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