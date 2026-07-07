Collecte de sang Rue de la corvée Ornans

Informations pratiques

Ornans

Collecte de sang

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Don du sang sur Ornans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. .

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Ornans a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON