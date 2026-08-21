Collecte de sang, Salle Dequesnes, Villeneuve-d’Ascq
samedi 26 septembre 2026 · Salle Dequesnes · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Collecte de sang Samedi 26 septembre, 10h00, 15h00 Salle Dequesnes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le samedi 26 septembre 2026 à la salle Dequesnes, dans le quartier de Flers-Breucq.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de répondre aux besoins quotidiens des patients. 1 don = 1 heure = 3 vies sauvées.
Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de venir. Les personnes se présentant spontanément pourront également être accueillies, en évitant si possible le début et la fin de la collecte.
Conditions pour donner
Avoir entre 18 et 70 ans
Peser au moins 50 kg
Se munir d’une pièce d’identité avec photo
Date : jeudi 17 septembre 2026
Lieu : salle Masqueliez, Flers-Bourg
Prendre rendez-vous : https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq
Plus d’informations : 07 67 06 19 64 ou dondusang59650@gmail.com
Salle Dequesnes 46 rue Jean Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq »}] [{« link »: « https://bit.ly/dondusangvilleneuvedascq »}, {« link »: « mailto:dondusang59650@gmail.com »}]
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villeneuve d’Ascq organise une collecte de sang le samedi 26 septembre 2026 à la salle Dequesnes, dans le quartier de Flers-Breucq.
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