Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir Vassieux-en-Vercors
jeudi 30 juillet 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir
2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 19:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Vous êtes invités à déposer un objet dans une jolie malle aux Espelines, dernière date pour amener votre objet qui représente votre attachement au territoire. Echange avec les artistes jeudi 30 juillet à 18h30.
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2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
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English :
You are invited to drop off an item in a beautiful trunk at Les Espelines. This is the deadline for bringing in an item that represents your connection to the region. Meet-and-greet with the artists: Thursday, July 30, at 6:30 p.m.
L’événement Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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