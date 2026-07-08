Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir

2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Vous êtes invités à déposer un objet dans une jolie malle aux Espelines, dernière date pour amener votre objet qui représente votre attachement au territoire. Echange avec les artistes jeudi 30 juillet à 18h30.

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2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

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English :

You are invited to drop off an item in a beautiful trunk at Les Espelines. This is the deadline for bringing in an item that represents your connection to the region. Meet-and-greet with the artists: Thursday, July 30, at 6:30 p.m.

L’événement Collecte d’objets Rencontre avec les artistes de la Cie de l’Arrozoir Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme