Vis ma Vie de Bûcheron Vassieux-en-Vercors
vendredi 31 juillet 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Vis ma Vie de Bûcheron
Parking de l’Echaudat Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir les métiers de la gestion et de l’exploitation forestière par la voix de celles et ceux qui la pratique au quotidien le temps d’une promenade en forêt.
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Parking de l’Echaudat Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 50 61 plmarangoni@fibois.com
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English :
Come discover the various professions in forest management and operations through the stories of those who work in the field every day, during a walk through the forest.
L’événement Vis ma Vie de Bûcheron Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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