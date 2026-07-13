Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors
jeudi 23 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi
Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Film-documentaire sur le destin incroyable et méconnu d’une héroïne de l’ombre pendant la Seconde Guerre Mondiale Rose Valland, originaire de l’Isère suivi d’un échange avec Thomas Domy, médiateur au musée de la Résistance de Vassieux.
.
Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A documentary film about the incredible and little-known story of a unsung heroine during World War II: Rose Valland, originally from Isère, followed by a discussion with Thomas Domy, a docent at the Resistance Museum in Vassieux.
L’événement Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Cours de Natation Village Vacances Le Piroulet Vassieux-en-Vercors 13 juillet 2026
- Cours de Natation Piscine Vassieux-en-Vercors 13 juillet 2026
- Aquafitness Piscine Vassieux-en-Vercors 14 juillet 2026
- Exposition Se relever Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 18 juillet 2026
- 1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 18 juillet 2026