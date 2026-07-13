Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi

Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Film-documentaire sur le destin incroyable et méconnu d’une héroïne de l’ombre pendant la Seconde Guerre Mondiale Rose Valland, originaire de l’Isère suivi d’un échange avec Thomas Domy, médiateur au musée de la Résistance de Vassieux.

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Salle des fêtes Salle des fêtes 40, rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr

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English :

A documentary film about the incredible and little-known story of a unsung heroine during World War II: Rose Valland, originally from Isère, followed by a discussion with Thomas Domy, a docent at the Resistance Museum in Vassieux.

L’événement Vassieux fait son cinéma l’espionne aux tableaux, Rose Valland, face au pillage nazi Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme