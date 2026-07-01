1945, prisonniers de guerre retour de captivité Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

mercredi 22 juillet 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

1945, prisonniers de guerre retour de captivité

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Compagnie Acour

À partir de 12 ans / Durée 1h15 suivi d’un échange

Gratuit, réservation fortement conseillée

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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

Compagnie Acour

From age 12 / Duration: 1h15 followed by discussion

Free, booking strongly recommended

L’événement 1945, prisonniers de guerre retour de captivité Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme