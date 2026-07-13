Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
dimanche 19 juillet 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 15:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Par Maurice Bleicher
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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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By Maurice Bleicher
L’événement Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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