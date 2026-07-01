Ce que j’ai vu dans le Vercors, photographies inédites (1944-1945) Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

dimanche 19 juillet 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Ce que j’ai vu dans le Vercors, photographies inédites (1944-1945)

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Par Diane Samuel

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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

By Diane Samuel

L’événement Ce que j’ai vu dans le Vercors, photographies inédites (1944-1945) Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme