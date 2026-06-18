Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors
Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors mercredi 22 juillet 2026.
Vassieux-en-Vercors
Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection
Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Vercors, Terre d’aventure et d’aventuriers, le 22 juillet. La soirée débutera à 18h avec la présentation du sentier, suivie de rencontres, d’une table ronde et de la projection du film Islande, terre vivante, avec Patrick Marcel.
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Base Nature Vercors 2350 route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com
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English :
Vercors, Land of Adventure and Adventurers, July 22. The evening will begin at 6 p.m. with a presentation of the trail, followed by discussions, a roundtable, and a screening of the film *Iceland, Land of Life*, featuring Patrick Marcel.
L’événement Vercors terre d’aventure et d’aventuriers, sentier des saisons inauguration et soirée projection Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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