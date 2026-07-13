La bataille des Pas, un autre regard ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

samedi 18 juillet 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

La bataille des Pas, un autre regard ?

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Par Bruno Aklil et Loïc Testoud Une relecture des affrontements du sud-est du massif du Vercors.

.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Bruno Aklil and Loïc Testoud A rereading of the clashes in the southeastern Vercors massif.

L’événement La bataille des Pas, un autre regard ? Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme