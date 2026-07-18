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AGENDA · Vassieux-en-Vercors

Projection L’Homme et le renard Association Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors

jeudi 6 août 2026 · Association Base Nature Vercors · Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Association Base Nature Vercors
Adresse
2350 Route des granges
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif
participation libre

Vassieux-en-Vercors

Projection L’Homme et le renard

Association Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Film de cinéastes animalier autour de la relation du renard et des hommes dans le Bugeay
Un film de Laurent DESFOURS
  .

Association Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55  basenaturevercors@gmail.com

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English :

A wildlife filmmaker’s film exploring the relationship between foxes and humans in the Bugeay
A film by Laurent DESFOURS

L’événement Projection L’Homme et le renard Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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