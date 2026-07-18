Projection L’Homme et le renard Association Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Projection L’Homme et le renard

Association Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Film de cinéastes animalier autour de la relation du renard et des hommes dans le Bugeay

Un film de Laurent DESFOURS

.

Association Base Nature Vercors 2350 Route des granges Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 41 67 55 basenaturevercors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wildlife filmmaker’s film exploring the relationship between foxes and humans in the Bugeay

A film by Laurent DESFOURS

L’événement Projection L’Homme et le renard Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme