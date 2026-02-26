Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Silex et compagnie la fête de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Silex et compagnie la fête de la Préhistoire Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors mercredi 5 août 2026.

Lieu : Musée de la Préhistoire

Adresse : 600, l'Hâle

Ville : 26420 Vassieux-en-Vercors

Département : Drôme

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vassieux-en-Vercors

Silex et compagnie la fête de la Préhistoire

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Le programme 2026 est en cours de construction
  .

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81  info@prehistoire-vercors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program 2026 is under construction

L’événement Silex et compagnie la fête de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)