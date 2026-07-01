Quatre saisons en Vercors LIBERTÉS Vassieux-en-Vercors
jeudi 30 juillet 2026 · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Quatre saisons en Vercors LIBERTÉS
1120 chemin du Souillet Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – – 50 EUR
participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Un spectacle équestre organisé par Parole de Cheval. Entrée libre, spectacle tout public au profit de l’association Refuge des Quatre Saisons.
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1120 chemin du Souillet Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 03 75 54
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English :
An equestrian show organized by Parole de Cheval. Free admission; a show for all ages to benefit the Refuge des Quatre Saisons association.
L’événement Quatre saisons en Vercors LIBERTÉS Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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