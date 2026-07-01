Informations pratiques

Vassieux-en-Vercors

Quatre saisons en Vercors LIBERTÉS

1120 chemin du Souillet Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – – 50 EUR

participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Un spectacle équestre organisé par Parole de Cheval. Entrée libre, spectacle tout public au profit de l’association Refuge des Quatre Saisons.

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1120 chemin du Souillet Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 03 75 54

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English :

An equestrian show organized by Parole de Cheval. Free admission; a show for all ages to benefit the Refuge des Quatre Saisons association.

L’événement Quatre saisons en Vercors LIBERTÉS Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme