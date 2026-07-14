Collectif 7 & + Petits formats Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Collectif 7 & + Petits formats

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-12-01 2026-12-02 2026-12-05 2026-12-08 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16

Le collectif 7&+, composé d’artistes peintres locaux, propose des expositions variées, reflet de sensibilités et d’esthétiques différentes. Chaque artiste y dévoile son univers, son regard et son originalité.

La contrainte peut être un moteur de la création. Le petit format leur permet ainsi de confronter leurs productions toujours dans un esprit de cohérence, mais en respectant toutes leurs différences.

Avec Stéphanie Bucher, Christian Dejeux, Jean-Louis Ducerf, Michel Dufour, Pierrette Lafarge, Christine Sutter. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Collectif 7 & + Petits formats

L’événement Collectif 7 & + Petits formats Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)