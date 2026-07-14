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AGENDA · Montceau-les-Mines

Collectif 7 & + Petits formats Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

vendredi 27 novembre 2026 · Place des Droits de l’Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place des Droits de l’Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montceau-les-Mines

Collectif 7 & + Petits formats

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-12-01 2026-12-02 2026-12-05 2026-12-08 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16

Le collectif 7&+, composé d’artistes peintres locaux, propose des expositions variées, reflet de sensibilités et d’esthétiques différentes. Chaque artiste y dévoile son univers, son regard et son originalité.
La contrainte peut être un moteur de la création. Le petit format leur permet ainsi de confronter leurs productions toujours dans un esprit de cohérence, mais en respectant toutes leurs différences.
Avec Stéphanie Bucher, Christian Dejeux, Jean-Louis Ducerf, Michel Dufour, Pierrette Lafarge, Christine Sutter.   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Collectif 7 & + Petits formats

L’événement Collectif 7 & + Petits formats Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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