Collectif lovemusic : L’Atelier de composition de Paris 8 Maison Heinrich Heine Paris

L’Atelier de composition 2026 propose à de jeunes artistes de

l’Université Paris-8 de rencontrer les musiciens du collectif lovemusic.

Entre novembre 2025 et juin 2026 plusieurs étapes ont parsemé leur

parcours : présentation des instruments et des techniques propres au

répertoire contemporain, ateliers associant les instruments à une partie

électronique, enfin une semaine de répétition des pièces dans les

espaces de la Maison des Sciences Humaines Paris-Nord. C’est au long de

ce processus d’écriture que les étudiants, pour certains, ont découvert

le répertoire contemporain, pour d’autres ont étayé leurs connaissances.

Il en résulte des musiques exploratoires, inventives, personnelles. Les

pièces sont écrites pour des formations différentes parmi la flûte, la

clarinette, l’alto et le violoncelle, du solo au quatuor. Certaines

d’entre elles incluent une partie électronique en temps réel cherchant

ainsi à façonner des virtualités sonores, à dessiner des espaces acoustiques improbables.

Mis en place dès les années 90 au sein de l’Université de Paris-8,

l’Atelier de composition aujourd’hui sous la direction de Jérôme

Combier, en association avec Anne Sedes, Alain Bonardi et Paul Goutmann,

a accueilli de nombreux artistes qui par la suite se sont destinés à la

composition. La présence tout au long l’année d’un ensemble spécialisé

dans le répertoire contemporain, l’association de l’écriture

instrumentale et de l’écriture électronique, la production du projet

dans une salle parisienne professionnelle, font de l’Atelier de

composition un projet unique au sein des universités.

Musiciens de lovemusic :

Adam Starkie, clarinette(s)

Emiliano Gavito, flûte(s)

Léa Legros-Pontal, alto

Celine Papion, violoncelle

L’Atelier de composition est soutenu par le CICM / MUSIDANSE, le

département de Musique de l’université Paris 8 et le projet ERC Advanced

Grant G3S (Generative Spatial Synthèses of Sound and Music).



Il est accueilli par la Maison des Sciences Humaines et Sociales Paris Nord et la Maison Heinrich Heine.

L’Atelier de composition 2026 propose à de jeunes artistes de l’Université Paris-8 de rencontrer les musiciens du collectif lovemusic. Il en résulte des musiques exploratoires, inventives, personnelles.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/collectif-lovemusic-latelier-de-composition-de-paris-8/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

