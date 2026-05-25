Collectif lovemusic : L’Atelier de composition de Paris 8 Maison Heinrich Heine Paris
Collectif lovemusic : L’Atelier de composition de Paris 8 Maison Heinrich Heine Paris vendredi 5 juin 2026.
L’Atelier de composition 2026 propose à de jeunes artistes de
l’Université Paris-8 de rencontrer les musiciens du collectif lovemusic.
Entre novembre 2025 et juin 2026 plusieurs étapes ont parsemé leur
parcours : présentation des instruments et des techniques propres au
répertoire contemporain, ateliers associant les instruments à une partie
électronique, enfin une semaine de répétition des pièces dans les
espaces de la Maison des Sciences Humaines Paris-Nord. C’est au long de
ce processus d’écriture que les étudiants, pour certains, ont découvert
le répertoire contemporain, pour d’autres ont étayé leurs connaissances.
Il en résulte des musiques exploratoires, inventives, personnelles. Les
pièces sont écrites pour des formations différentes parmi la flûte, la
clarinette, l’alto et le violoncelle, du solo au quatuor. Certaines
d’entre elles incluent une partie électronique en temps réel cherchant
ainsi à façonner des virtualités sonores, à dessiner des espaces acoustiques improbables.
Mis en place dès les années 90 au sein de l’Université de Paris-8,
l’Atelier de composition aujourd’hui sous la direction de Jérôme
Combier, en association avec Anne Sedes, Alain Bonardi et Paul Goutmann,
a accueilli de nombreux artistes qui par la suite se sont destinés à la
composition. La présence tout au long l’année d’un ensemble spécialisé
dans le répertoire contemporain, l’association de l’écriture
instrumentale et de l’écriture électronique, la production du projet
dans une salle parisienne professionnelle, font de l’Atelier de
composition un projet unique au sein des universités.
Musiciens de lovemusic :
Adam Starkie, clarinette(s)
Emiliano Gavito, flûte(s)
Léa Legros-Pontal, alto
Celine Papion, violoncelle
L’Atelier de composition est soutenu par le CICM / MUSIDANSE, le
département de Musique de l’université Paris 8 et le projet ERC Advanced
Grant G3S (Generative Spatial Synthèses of Sound and Music).
Il est accueilli par la Maison des Sciences Humaines et Sociales Paris Nord et la Maison Heinrich Heine.
L’Atelier de composition 2026 propose à de jeunes artistes de l’Université Paris-8 de rencontrer les musiciens du collectif lovemusic. Il en résulte des musiques exploratoires, inventives, personnelles.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/collectif-lovemusic-latelier-de-composition-de-paris-8/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/
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