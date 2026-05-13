Collections, Musée Fayet, Béziers

Collections Samedi 23 mai, 18h00 Musée Fayet Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

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Découverte du nouveau parcours permanent

Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des Musées, une sélection de chefs-d’œuvre des collections biterroises est présentée dans une scénographie inédite. Le nouveau parcours permanent fait la part belle aux grands noms de la peinture européenne et s’articule selon les grandes thématiques de l’histoire de l’art, la peinture d’histoire, le portrait, la peinture de genre, le paysage et la nature morte. Une section est consacrée à l’archéologie, une première dans ce lieu, où l’antiquité romaine biterroise côtoie les dessins de l’égyptologue Hippolyte Boussac (1846-1942) dont le musée des Beaux-Arts possède un fonds important.

Des visites flash commentées seront proposées en continu.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet https://www.facebook.com/Les-Muses-ziers-108273127997374 Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Les collections de peinture européenne comprennent de nombreux chefs-d’œuvre de Martin Schaffner et François Bunel le Jeune pour la Renaissance, du Dominiquin, Sébastien Bourdon, N.-Guy Brenet pour les XVIIe et XVIIIe siècles, d’Alexandre Cabanel, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, pour le XIXe siècle, Raoul Dufy et Léopold Survage pour le XXe siècle. Le Musée possède un riche cabinet d’arts graphiques. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

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© Musées de Béziers