Collective Run – 2ème édition !, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Centre Hospitalier Charles Perrens · Bordeaux
Informations pratiques
Collective Run – 2ème édition ! Samedi 12 septembre, 09h00 Centre Hospitalier Charles Perrens Gironde
➕ d’infos et inscriptions (places limitées) via le lien ci dessous :
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Le Centre Hospitalier Charles Perrens, en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de Bordeaux et l’Université de Bordeaux, organise la 2ᵉ édition de la Collective Run : un événement sportif et solidaire destiné à sensibiliser à la prévention du suicide et à promouvoir la santé mentale. ️ ♂️➡️ ♀️➡️
Samedi 12 septembre 2026
Centre Hospitalier Charles Perrens
⏰ 9h à 12h
➡️ Que l’objectif soit de courir, de marcher ou simplement de participer, chacun peut contribuer à faire avancer la cause sur un parcours de 3,114 km reliant le Centre Hospitalier Charles Perrens au campus de l’Université de Bordeaux.
En 2025, la première édition a rassemblé de nombreux participants autour d’une même cause : la prévention du suicide. En 2026, relevons ensemble un nouveau défi !
Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-horizon-psy-fonds-de-dotation-du-centre-hospitalier-charles-perrens/evenements/course-3114-collective-run-2eme-edition »}]
La Collective Run revient pour sa 2ème édition le samedi 12 septembre 2026, de 10h00 à 12h00 !
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