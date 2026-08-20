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Collective Run – 2ème édition !, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

samedi 12 septembre 2026 · Centre Hospitalier Charles Perrens · Bordeaux

Collective Run – 2ème édition !, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier Charles Perrens
Adresse
121 rue de la béchade
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
➕ d'infos et inscriptions (places limitées) via le lien ci dessous :

Collective Run – 2ème édition ! Samedi 12 septembre, 09h00 Centre Hospitalier Charles Perrens Gironde

➕ d’infos et inscriptions (places limitées) via le lien ci dessous :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Le Centre Hospitalier Charles Perrens, en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de Bordeaux et l’Université de Bordeaux, organise la 2ᵉ édition de la Collective Run : un événement sportif et solidaire destiné à sensibiliser à la prévention du suicide et à promouvoir la santé mentale. ️ ‍♂️‍➡️ ‍♀️‍➡️

Samedi 12 septembre 2026
Centre Hospitalier Charles Perrens
⏰ 9h à 12h

➡️ Que l’objectif soit de courir, de marcher ou simplement de participer, chacun peut contribuer à faire avancer la cause sur un parcours de 3,114 km reliant le Centre Hospitalier Charles Perrens au campus de l’Université de Bordeaux.

En 2025, la première édition a rassemblé de nombreux participants autour d’une même cause : la prévention du suicide. En 2026, relevons ensemble un nouveau défi !

Centre Hospitalier Charles Perrens 121 rue de la béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-horizon-psy-fonds-de-dotation-du-centre-hospitalier-charles-perrens/evenements/course-3114-collective-run-2eme-edition »}]
La Collective Run revient pour sa 2ème édition le samedi 12 septembre 2026, de 10h00 à 12h00 !

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