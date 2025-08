Collège de France, faire connaissance ! Médiathèque Marguerite Duras Paris

Le cycle Collège de France : faire connaissance ! invite tous les deux mois un professeur de cet illustre établissement à une rencontre publique autour des questions soulevées par ses recherches, du métier et du rôle du chercheur dans la société contemporaine.

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, est ouvert à tous. On y enseigne gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».

Ce cycle, qui s’adresse au grand public, laissera place à la variété des disciplines propre au Collège de France : l’histoire, l’économie, la sociologie, les lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de l’évolution seront ainsi mises à contribution.

Grâce à ce nouveau rendez-vous, les bibliothèques s’inscrivent dans leur mission de diffusion des savoirs et souhaitent lutter contre la désinformation en offrant au public des moments de décryptage et d’approfondissement dans certains domaines de la connaissance. Il s’agit aussi d’ouvrir une fenêtre sur le monde de la recherche et son fonctionnement, et de rapprocher les Parisiens d’une institution exceptionnelle, le Collège de France, au cœur de la vie intellectuelle et scientifique de la cité depuis cinq siècles.

Ce nouveau cycle a été inauguré le 20 juin à la médiathèque Marguerite Duras, par une conférence de l’historien Patrick Boucheron, professeur du Collège de France, modérée par Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris.

Il se prolongera à l’automne 2023, en donnant rendez-vous au public le samedi à 11h, tous les deux mois, à la médiathèque Marguerite Duras.

Le Collège de France

Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose un nouveau rendez-vous autour des grands enjeux intellectuels et scientifiques de notre époque à la médiathèque Marguerite Duras (20e).

Du mercredi 08 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib