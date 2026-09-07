Collégiale Notre-Dame des Marais, lieu caladois emblématique, Collégiale Notre-Dame des Marais, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Collégiale Notre-Dame des Marais, lieu caladois emblématique 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame des Marais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de la célèbre collégiale Notre-Dame des Marais.

Construite entre le 12e et le 16e siècle, la collégiale est classée à l’inventaire de 1840 des monuments historiques. Son orgue de 2562 tuyaux, construit en 1835 par Joseph Callinet l’est également. Il est d’ailleurs l’un des rares à être doublement classé aux Monuments historiques, au titre à la fois de sa qualité sonore et de sa coque en chêne aux riches attributs, sur deux niveaux du buffet. Instrument restauré par la Ville avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de l’association des Amis de Notre- Dame des Marais et de la Fondation du Patrimoine.

719 rue Nationale – samedi 19septembre • 10h30, 12h et 16h30 – Visite d’1 heure, et dimanche 20 septembre • accès libre à partir de 12h jusqu’à 18h30 – Durée 1h – Tout public – Limité à 20 personnes

Programme complet sur www.villefranche.net

Collégiale Notre-Dame des Marais 719 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] La collégiale Notre Dame des Marais fut construite dans les marais du Morgon (rivière traversant la ville) où des bergers auraient découvert, selon une légende, une statue de la Vierge.

Construite entre le 12e et le 16e siècle, la collégiale est classée à l’inventaire par la liste de 1840 des monuments historiques, tout comme son orgue Callinet.

En plein centre-ville, sur la rue Nationale, la collégiale Notre-Dame des Marais est l’un des plus beaux témoins du patrimoine de Villefranche-sur-Saône. Symbole incontournable de la cité, elle fait partie intégrante de la vie et de l’identité caladoises. Accessible en fauteuil roulant en autonomie

Plongez dans l’histoire de la célèbre collégiale Notre-Dame des Marais.

©ServiceCommunication Ville de Villefranche