Exposition – 1933-2026 : Le Marché Couvert au fil du temps, Marché Couvert, Villefranche-sur-Saône
vendredi 18 septembre 2026 · Marché Couvert · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Exposition – 1933-2026 : Le Marché Couvert au fil du temps 18 – 20 septembre Marché Couvert Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
1933-2026 : Le Marché Couvert au fil du temps
Le Marché Couvert vous ouvre ses portes d’une autre manière du 4 septembre au 5 octobre 2026. Très innovant dès son origine, le Marché Couvert de Villefranche a su préserver sa vocation de promotion d’une alimentation de qualité depuis 1933. Partez à la découverte photographique de la longue histoire de cet élément central du patrimoine caladois : de la construction de la halle jusqu’à sa rénovation complète en 2025 !
Du 4 septembre au 5 octobre – dans la galerie 1er étage – les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches • 7h30-12h30. Tout public
Programme complet sur www.villefranche.net
Marché Couvert Place du 11 novembre 1918, Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.villefranche.net/ [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] Parking, accès PMR
1933-2026 : Le Marché Couvert au fil du temps
©Service Communication Ville de Villefranche-sur-Saône
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