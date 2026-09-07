Colloque archéologie, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Colloque archéologie Mercredi 30 septembre, 08h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T08:30:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T08:30:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre

8h30 – 17h – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Colloque archéologie « Les ensembles funéraires dans les campagnes de la Gaule romaine, entre le Ier s. av. et le VIe s. ap. J.-C »

Le colloque international d’archéologie AGER XVII, organisé tous les deux ans avec l’association du monde rural gallo-romain (AGER), se tiendra cette année à Draguignan dans l’auditorium du pôle culturel Chabran. Le thème du colloque préparé par le service de l’archéologie du Département du Var, en partenariat avec la Dracénie et la ville de Draguignan, portera sur les ensembles funéraires dans les campagnes de la Gaule romaine, entre le Ier s. av. et le VIe s. ap. J.-C.

A partir de synthèses régionales, un point sera fait sur la recherche dans le domaine de l’archéologie funéraire depuis le début des années 2000, notamment avec la mise en place de l’archéologie préventive en France et le développement des études interdisciplinaires.

En partenariat avec le Service Départemental Archéologie

Tout public – Gratuit, sur réservation culture.dracenie.com

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/colloque-archeologie.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Colloque archéologie « Les ensembles funéraires dans les campagnes de la Gaule romaine, entre le Ier s. av. et le VIe s. ap. J.-C »